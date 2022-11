Oranje-legioen is soort carnavalspubliek: ‘Als ze achter staan, hoor je ze amper’

Na Zuid-Amerika staat ook Afrika achter FI­FA-op­roep: ‘Het WK in Qatar brengt mensen samen’

De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft zich achter de oproep geschaard die de mondiale federatie FIFA vorige week per brief deed aan de 32 deelnemers aan het WK. De FIFA vroeg daarin het voetbal centraal te stellen in Qatar en niet mee te gaan in ‘ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan’.

