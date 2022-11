Oranje-tegenstander Senegal neemt geblesseerde Sadio Mané hoe dan ook mee naar WK

Mané raakte dinsdagavond geblesseerd in de competitiewedstrijd van Bayern München tegen Werder Bremen (6-1). Bondscoach Aliou Cissé maakt vrijdagochtend zijn selectie voor het WK bekend. Senegal, de kampioen van Afrika, is op maandag 21 november de eerste tegenstander van Oranje op het toernooi in Qatar. De Senegalese hoop is vooral gevestigd op Mané, die onlangs in de Gouden Bal-verkiezing als tweede eindigde achter Karim Benzema (Real Madrid).