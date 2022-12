Oranje werkt laatste training voor duel met VS af met complete groep

Verdedigers Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij waren eerder in de week nog wat onzeker voor het duel met Amerika. Frimpong liep woensdag een blessure aan zijn rechterenkel op maar kon een dag later alweer met de groep meetrainen. Datzelfde gold voor De Vrij, die woensdag op een bijveld wat loopoefeningen voor zichzelf deed.

Sommige spelers bij Oranje, zoals middenvelder Marten de Roon en eerder in de week Frenkie de Jong, hebben last van verkoudheid. Het is in Doha overdag 30 graden of warmer. In de stadions, hotels, taxi’s en bussen loeien airco’s zo hard dat veel mensen het koud hebben.