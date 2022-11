Oranjefan laat het afweten; KNVB stopt voorlopig met voetbalshow in Arena

Zo laat komt Oranje in actie in de achtste finales en dit zijn de mogelijke tegenstan­ders

Met de 2-0 overwinning in de afsluitende groepswedstrijd tegen Qatar plaatste het Nederlands elftal zich voor de knock-outfase van het WK. Als nummer één van groep A is Oranje in de achtste finales gekoppeld aan de ploeg die als tweede eindigt in groep B. Wat zijn de mogelijke tegenstanders en wanneer moet de formatie van bondscoach Louis van Gaal weer aan de bak? Wij zetten het hier voor je op een rij.

18:58