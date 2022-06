Oud-speler FC Groningen volleert Australië naar finale play-offs WK

Australië speelde op bezoek bij de Verenigde Arabische Emiraten, op neutraal terrein in Qatar, en kwam na rust op voorsprong via Jackson Irvine. Vier minuten later maakte Caio Canedo Carrea gelijk: 1-1. Het leek op een verlenging af te stevenen, totdat Hrustic zich liet gelden.



De voormalig speler van FC Groningen stond op de rand van de zestien en pegelde de bal via het been van de tegenstander achter de doelman van de Emiraten. Met zijn rake volley vlak voor tijd leidde de middenvelder zijn land naar de finale van de play-offs.



In de eindstrijd om dat ene WK-ticket speelt Australië op maandag 13 juni tegen Peru, de nummer vijf van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. De winnaar van dit duel plaatst zich voor het WK in Qatar. Australië eindigde als derde in zijn kwalificatiegroep. Japan en Saoedi-Arabië kwalificeerden zich direct voor het wereldkampioenschap.