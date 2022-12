Plan B Oranje al voor wedstrijd uitgelekt: zo noteerde Louis van Gaal noodscenario tegen Argentinië

Een oplettende fotograaf in het Lusail-stadion maakte een kiekje van de aantekeningen van Van Gaal. Daarop is te zien hoe plan B van het Nederlands elftal eruit had moeten zien. Wout Weghorst en Luuk de Jong vormen volgens de opstelling in het notitieblok van de bondscoach het spitsenduo met Davy Klaassen daar kort achter. Cody Gakpo verhuist naar de linkerkant. Teun Koopmeiners gaat vanaf rechts spelen.

Oranje speelde nadat het voor rust al op achterstand was gekomen overigens niet precies zoals op het briefje stond. Marten de Roon en Steven Bergwijn werden in de rust al gewisseld voor Koopmeiners en Steven Berghuis. Luuk de Jong en Weghorst kwamen wél zoals gepland in het veld. Laatstgenoemde werd de redder in nood voor Oranje. Met een rake kopbal maakte de stormram de aansluitingstreffer, diep in blessuretijd maakte hij ook de 2-2.