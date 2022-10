Podcast: Aftellen naar het WK voetbal | ‘Xavi Simons komt steeds nadrukkelijker in beeld bij Oranje’

Sergio Ramos verrassing in Spaanse voorselec­tie, David de Gea niet bij vijf keepers

David de Gea gaat niet naar het WK in Qatar. De 31-jarige doelman uit Madrid, die onlangs zijn 500ste wedstrijd voor Manchester United keepte, is niet opgenomen in de voorselectie van 55 spelers van de Spaanse bondscoach Luis Enrique.

28 oktober