Portugal kan het ook zonder Cristiano Ronaldo: zijn vervanger Ramos schiet Zwitsers aan flarden

De laatste achtste finale was nog niet begonnen of de bondscoach van Portugal voorzag het WK van een schok. Superster Cristiano Ronaldo, in Qatar door veel migranten aanbeden en vrijwel zeker bezig aan zijn laatste mondiale eindtoernooi, werd door Fernando Santos naar de bank verwezen. Aanleiding daarvoor was onder meer de driftbui van Ronaldo nadat hij tegen Zuid-Korea werd gewisseld.

‘Je hebt zo’n fucking haast om me naar de kant te halen’, beet hij zijn trainer toe. Santos beweerde aanvankelijk nog dat zijn vedette het met een Koreaan aan de stok had, om daar een dag voor de ontmoeting met de Zwitsers op terug te komen: ‘Later zag ik het op tv en vond ik het helemaal niet leuk wat ik zag’, aldus Santos.

Volledig scherm Een bijzonder beeld: Cristiano Ronaldo (l) op de bank bij Portugal. © ANP / EPA

Omdat de bondscoach de zaak niet verder opblies, hielden weinigen rekening met een reservebeurt voor Ronaldo. Die wens was er in Portugal wel degelijk, bleek uit een poll van de krant A Bola, waarin zeventig procent van de lezers aangaf de icoon liever op de bank dan in de basis te zien. Zij kregen hun zin, toen twee uur voor de aftrap de opstelling lekte.

Daaruit bleek de nieuwe degradatie voor het doelpuntenkanon dat de afgelopen twee decennia met Lionel Messi de dienst uitmaakte in het internationale voetbal. Maar waar de Argentijn zichzelf opnieuw uitvond en op handen wordt gedragen in zijn land, gleed de Portugees steeds verder af. Kort voor zijn vijfde WK was er al de vechtscheiding met Manchester United, waar hij in de zomer al tevergeefs had geprobeerd een transfer te forceren en vervolgens disciplinair werd geschorst voor het weigeren van een invalbeurt.

Volledig scherm Gonçalo Ramos juicht na zijn derde treffer. De Portugees is de eerste speler dit WK met een hattrick. © REUTERS

Met een verzilverde penalty tegen Ghana kroonde hij zich nog wel tot eerste speler die op liefst vijf WK’s trefzeker was, maar van meer sportieve hoogtepunten voorzag hij zijn last dance vervolgens niet meer. Het gaat opnieuw over randzaken, met het megacontract van 200 miljoen per jaar dat Al Nassr voor hem klaar heeft liggen en vervolgens dus het tweede akkefietje met de tweede trainer in een paar maanden tijd.

Net als manager Erik ten Hag nam Santos een hard besluit en net als de Tukker kreeg hij (nog) geen spijt. Sterker nog, met Gonçalo Ramos als vervanger van de in 194 interlands liefst 118 keer trefzekere Ronaldo, vermorzelde Portugal de Zwitsers. Van meet af aan wervelde de ploeg van Santos, die in de moeizame aanloop naar het WK ook al had had geconstateerd dat Ronaldo zijn ploeg van steeds minder scoringsdrift voorzag.

Daar bleek Ramos bij Benfica wel over te beschikken. Onder voormalig PSV-coach Roger Schmidt had hij met negen goals een belangrijk aandeel in de ongeslagen reeks voor de winterstop. En ook tijdens zijn basisdebuut op een WK toonde hij een behoorlijk neusje voor de goal te hebben. Na dik een kwartier al brak Ramos de ban voor de Portugezen, door de bal met links en vanuit een moeilijke hoek (zoals Arjen Robben dat in 2008 op het EK tegen Frankrijk deed) in het dak van het doel te rammen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vijf minuten na rust had Ramos met een echte spitsengoal (een tip-in op aangeven op aangeven van Diogo Dalot) opnieuw beet. En halverwege de tweede helft completeerde de sluwe aanvaller zelfs zijn hattrick, op aangeven van João Felix, de virtuoos die bij Atlético Madrid worstelt maar tegen Zwitserland weer ouderwets strooide en dribbelde.

Even daarvoor had Ramos ook de assist verzorgd bij de 4-0 van Raphaël Guerreiro, de linksback van Borussia Dortmund en de vervanger van de met een blessure afgehaakte Nuno Mendes. Voor rust werd verdediger Pepe de oudste verdediger ooit die in de knock-out-fase van een WK scoorde (2-0). De aanvoerder knikte raak na een corner van Bruno Fernandes. Namens Zwitserland had Manuel Akanji de eer koppend gered.

Volledig scherm Pepe geeft Cristiano Ronaldo de aanvoerdersband als de gepasseerde vedette onder luid gejuich het veld in komt. © REUTERS

En Ronaldo? Zijn naam werd gedurende de tweede helft meermaals, massaal en luidkeels gescandeerd in het Lusail stadion, waar op 18 december ook de WK-finale wordt gespeeld. Daar leek Santos aanvankelijk geen gehoor aan te geven, tot de gepasseerde ster omgekleed uit de dugout stapte en een volgende brul door het stadion ging. Steeds als Ronaldo dichtbij een goal kwam, veerde het publiek op. Gejuicht werd er ook toen hij met een volley raak schoot, maar daarna bleek dat hij buitenspel stond.

Het slotakkoord was niet voor Ronaldo, maar voor Raphael Leao. De rappe aanvaller van Milan krulde de bal als invaller in de lange hoek en toonde daarmee ook een troef te zijn voor Portugal, dat met Ronaldo als reserve de beste wedstrijd speelde en zich tussen de topfavorieten voor de wereldbeker schaarde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.