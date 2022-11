Remko Pasveer krijgt rugnummer 1, Justin Bijlow met nummer 13 naar het WK

Op de laatste twee WK's waar Oranje aan meedeed, in 2010 en 2014, droeg Robin van Persie (topscorer aller tijden in Oranje met 50 goals in 102 interlands) het spitsennummer nog. Memphis speelde op het WK in Brazilië nog met nummer 21.



Stefan de Vrij had acht jaar geleden met nummer 3, Daley Blind met nummer 5. Voor de 23 andere spelers in de selectie wordt het hun eerste WK. Vijftien spelers waren vorig jaar al wel aanwezig op het EK, waar Oranje onder Frank de Boer in de achtste finales verloor van Tsjechië. De drie doelmannen keepte tot op heden samen pas acht interlands in Oranje: Bijlow zes en Pasveer twee. Noppert kan net als Jeremie Frimpong en Xavi Simons in Qatar zijn debuut maken in het Nederlands elftal.