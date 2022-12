Rodrigo De Paul is de bodyguard en het hulpje van Lionel Messi: ‘Voor hem zou ik naar het front gaan’

Dit zijn volgens de laatste berekenin­gen van Gracenote de kansen van Nederland op de WK-titel

De kans dat het Nederlands elftal over anderhalve week met de wereldtitel Qatar verlaat, is volgens Nielsen’s Gracenote weer iets verder toegenomen. Het sportdatabureau gaf Oranje na de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador (1-1) nog 7 procent kans, na het laatste pouleduel met Qatar (3-1) was dat 9 procent en nu alle achtste finales voorbij zijn, is dat opgelopen tot 11 procent.

16:55