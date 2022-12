Ronald de Boer maakt in Qatar nog altijd reclame voor Qatar: ‘Een van de beste WK’s ooit’

Onze verslaggever Sander van Mersbergen verblijft tijdens het WK voetbal in Qatar en schrijft elke dag over zaken die hem opvallen.

We waren hem bijna vergeten, maar daar zit hij, ontspannen in een zachte leunstoel: Ronald de Boer. Rode polo, beige broek, mooie sneakers. Op zijn mouwen prijkt het logo van Qatar2022.

Sinds De Boer bij Jinek berichten over duizenden doden in Qatar afdeed als ‘totale onzin’, is de aimabele oud-voetballer in Nederland een beetje van de radar verdwenen. Maar hier in Qatar is hij nog steeds een graag geziene gast. De Boer is betaald ambassadeur van het WK, en mag als eregast naar de wedstrijden.

Het is zaterdagmiddag, we zijn in het perscentrum van het gastland. De Boer is panellid bij een discussie over Generation Amazing, een door Qatar gesponsord programma dat arme gemeenschappen helpt via voetbalprojecten. Doel is om volgende generaties ‘inclusiever en milieubewuster’ te maken. Een ingewikkelde boodschap voor een land dat drijft op fossiele energie, en waar homoseksualiteit strafbaar is.

Voor dat soort overdenkingen is hier geen plek. De Boer vertelt hoe voetbal mensen en culturen verbindt. ,,Als je samen voetbalt, merk je dat je helemaal niet zo verschillend bent. Daarom ben ik zo trots om ambassadeur te zijn van dit WK. Ik wil een brug slaan naar Europa, waar veel misverstanden over Qatar bestaan.”

In werkelijkheid is De Boer, die vanwege zijn rol als Qatar-gezant onder meer betaalzender ESPN kwijtraakte als opdrachtgever, in Nederland al een tijdje gestopt met praten over het onderwerp. ,,Die discussie win ik toch niet meer.”

Volledig scherm Ronald de Boer met de verzamelde media in Qatar. © Sander van Mersbergen

Hier zijn vooral journalisten uit de Arabische regio, en die zijn een stuk minder kritisch op Qatar dan collega's in het westen. Wat hij tot nu toe van het WK vindt, wil een verslaggever weten van de monter ogende De Boer. ,,Het is geweldig, iedereen is heel blij. Het beste ooit? Er zijn meer mooie edities geweest, maar wel een van de beste ooit, ja.”

Als ook de nationale tv van Libanon bediend is, wordt De Boer naar een afgesloten ruimte geleid. Een A4'tje op de deur maakt duidelijk wie hier welkom zijn: ambassadors. In Nederland wil niemand het misschien nog horen, maar in Qatar maakt Ronald de Boer nog steeds reclame voor Qatar.

