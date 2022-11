Sadio Mané mist het WK en dat stemt Virgil van Dijk treurig: ‘Dit toernooi verdient de beste spelers’

Virgil van Dijk zei vanavond in Doha wat heel Senegal al vreesde. Sadio Mané is er maandag niet bij tegen Oranje. De teamdokter van Senegal bevestigde dat nieuws vanavond en liet weten dat de 30-jarige aanvaller van Bayern München zelfs geopereerd moet worden aan zijn knie en dus het hele toernooi mist.

Door Mikos Gouka



Virgil van Dijk draaide er vier dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje tegen Senegal niet omheen. Waar de kampioen van Afrika zich vooralsnog vooral liever nog in nevelen hult over de inzetbaarheid van sterspeler Sadio Mané was de aanvoerder van Oranje heel duidelijk over de medische situatie van zijn vriend en voormalig ploeggenoot van Southampton en Liverpool. ,,Ik vind het heel erg jammer dat Sadio de wedstrijd tegen ons mist en misschien wel het hele toernooi’', zei Van Dijk.

Bondscoach Aliou Cissé zei eerder nog dat hij niet wilde praten over het eventuele ontbreken van Mané. ,,Maar we bereiden ons er natuurlijk wel op voor’', zei Cissé om er verder niet meer op in te gaan. De verdediger van het Nederlands elftal zal contact hebben gehad met de doelpuntenmachine die bij Bayern München ook alweer zoveel indruk maakte dit seizen. Van Dijk keek verder dan alleen de sportieve belangen. ,,Want dit WK verdient gewoon de beste spelers, Sadio is er daar één van’', zegt Van Dijk. ,,Sadio is van wereldklasse, hij is mijn vriend en ik zal hem missen.”

De ontmoeting met Senegal gaat volgens Van Dijk echt leven bij Oranje. ,,Het is onze eerste wedstrijd en een heel grote wedstrijd’', zegt hij. ,,De kampioen van Afrika is sterk. Senegal heeft nog meer goede spelers, maar niet van de kwaliteit van Mané. Ze gaan hem zeker missen. Vanaf nu komen de tactische sessies en gaan we ons heel goed voorbereiden.’’

Senegal heeft met Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson en Iliman Ndiaye nog prima aanvallers, maar niet eentje die ook maar in de buurt van Mané komt.

Zijn club Liverpool trekt deze maand nog naar Dubai om zich voor te bereiden, maar Van Dijk hoopt daar niet aan te sluiten bij de ploeg die voor die jaarwisseling alweer in de Premier League tegenover Aston Villa en Leicester City staat. Voor de verdediger telt momenteel zijn eerste grote eindtoernooi in Qatar, de clubbelangen komen later wel weer om de hoek kijken.

Quote Of wij niet de sterkste deelnemer uit Europa zijn? Hopelijk worden wij dat. Wij hebben een goede groep en we hebben een heel ervaren trainer Virgil van Dijk

,,Voor mij zijn Argentinië, Brazilië en Frankrijk de landen die tot de favorieten behoren’’, zegt Van Dijk. ,,De Brazilianen zijn er altijd bij. De Argentijnen zijn sterk en de Fransen hebben een geweldige selectie. Of wij niet de sterkste deelnemer uit Europa zijn? Hopelijk worden wij dat. Wij hebben een goede groep, we hebben een heel ervaren trainer, maar we hebben vooral teamspirit.’’

Ondertussen slijpt die ervaren trainer, Louis van Gaal, verder aan zijn WK-selectie. In partijvormen van acht tegen acht vormde Van Dijk een verdedigingslinie met Jurrien Timber en Nathan Aké. Daarvoor stonden Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Vincent Janssen en Steven Bergwijn. Tel daarbij op de zogenaamde wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind en alleen de middenvelder naast De Jong lijkt nog niet helemaal zeker. Of het feit dat Andries Noppert een uur lang keepte bij de beoogde basisploeg een signaal zou kunnen zijn dat de doelman van Heerenveen er steeds beter op staat bij Louis van Gaal en Frans Hoek, is afwachten.

