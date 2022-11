Senegal verslaat onherkenbaar Ecuador en gaat met Oranje mee naar knock-outfase WK

Senegal gaat met groepswinnaar Nederland mee naar de achtste finales van het WK in Qatar. De kampioen van Afrika rekende in een rechtstreeks duel af met Ecuador, dat geen schim was van de ploeg die in de vorige speelronde gelijkspeelde tegen Oranje. Na een enerverende fase halverwege de tweede helft werd het in Doha 1-2.

Ecuador wist afgelopen vrijdag bijna te winnen van het Nederlands elftal en had voorafgaand aan de ontmoeting met Senegal in Doha de beste papieren van de twee om de volgende ronde te bereiken. Ook de Afrikaanse tegenstanders roken niettemin nog hun kans. Mocht Senegal winnen van Ecuador, wist het zich hoe dan ook verzekerd van een plek in de achtste finales. De Zuid-Amerikanen voelden zich op hun beurt gesterkt door de aanwezigheid van Enner Valencia. De spits maakte de laatste zes WK-goals voor Ecuador en was voldoende hersteld van een knieblessure om aan de aftrap te verschijnen.

Vanaf de aftrap kwam Valencia echter weinig in het spel voor. Het was Senegal dat móest scoren en dat was te zien in de eerste helft. De kampioen van Afrika had de bal en zorgde via de voorste linie voor gevaar bij doelman Hernán Galindez, maar Boulaye Dia, Ismaila Sarr en Iliman Ndiaye hadden het vizier niet op scherp. Ook Pathé Ciss kreeg een kopbal niet tussen de palen, voordat dé kans zich kort voor rust aandiende in de vorm van een penalty. Piero Hincapié liep Sarr op knullige wijze onderuit en de aanvaller van Watford schoot Senegal zelf op 0-1.

Zo waren de rollen omgedraaid en was het nu Ecuador dat ten aanval moest trekken, iets wat in de eerste helft niet of nauwelijks was gelukt. De ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro nam het heft in handen, maar echt voor dreiging zorgen lukte niet. Totdat Moisés Caicedo daar na een hoekschop plots helemaal vrij werd gelaten. Félix Torres kopte door naar de middenvelder van Brighton & Hove Albion, die voor de gelijkmaker tekende en zijn land zo weer virtueel achter Oranje naar de tweede plek schoot.

Maar het was nog allerminst gedaan in het Khalifa International Stadium. Amper twee minuten na de 1-1, was het uitgerekend Caicedo die Senegal weer in het zadel hielp. Na een vrije trap belandde de bal via de doelpuntenmaker in de voeten van de Senegalese aanvoerder Kalidou Koulibaly, die niet aarzelde en Galindez kansloos liet: 1-2.

Bij die stand bleef het in Doha, waardoor Senegal op 6 punten kwam en achter het Nederlands elftal als tweede eindigt in poule poule A. Oranje won gelijktijdig met 2-0 van Qatar. Beide landen zullen nu gaan kijken naar de ontwikkelingen in poule B later op de avond. Senegal, dat voor de tweede keer in de geschiedenis de knock-outfase heeft bereikt, treft de winnaar van die groep, Nederland neemt het op tegen de nummer 2.

