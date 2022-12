Servië in de ban van vermeende affaire sterspeler Dusan Vlahovic en vrouw ploeggenoot: ‘Absurd’

In aanloop naar hun alles-of-nietswedstrijd tegen Zwitserland is Servië in de ban van roddel en achterklap. Juventus-spits Dusan Vlahovic zou volgens de geruchten iets hebben met de vrouw van tweede doelman Pedrag Rajkovic. ,,Absurde verhalen”, zo klinkt het bij de hoofdrolspelers zelf.

,,De sfeer in de groep is positief”, sprak Vlahovic op de persconferentie gisteren. ,,Het is jammer dat sommige mensen opnieuw tegen het belang van hun nationale ploeg ingaan door cowboyverhalen de wereld in te sturen.”

De rol van Vlahovic dit WK is opvallend. In de Servische media worden vragen gesteld bij het feit dat het 22-jarige toptalent van Juventus op de bank zit en Aleksandar Mitrovic (Fulham) de voorkeur krijgt als diepe spits. Dat zou volgens de geruchten in Servië te maken hebben met een vermeende affaire die de kleedkamer verdeelt. Vlahovic zou iets hebben met Ana Cakic, de vrouw van tweede doelman Pedrag Rajkovic.

,,Ik vind het jammer dat ik onze persconferentie met een eigen statement moet starten, zeker op een WK, maar ik moet iets zeggen”, begon Vlahovic gisteren zonder dat er één vraag was gesteld. ,,Mijn naam wordt door het slijk gehaald. Iedereen heeft gelezen en gehoord wat er geschreven wordt. Ik wil zeggen dat ik liever niet over zoiets absurds praat. Mensen die dit verhaal naar buiten brachten, verveelden zich of zijn gefrustreerd. Het zijn mensen die niets bereiken in hun leven. Ik had gehoopt dat iedereen de ploeg zou steunen, zeker voor zo’n belangrijk wedstrijd. Maar nu zijn we verplicht om te praten over iets wat totaal niets met voetbal te maken heeft. ”

Volgens Vlahovic is de verklaring dat hij tot dusverre weinig heeft gespeeld - hij viel in tegen Brazilië en bleef tegen Kameroen op de bank - niet zo ingewikkeld. ,,De reden waarom ik tegen Brazilië en Kameroen niet aan spelen toe kwam, is omdat ik niet fit genoeg was.”

Gewonde leeuw

Ana Cakic - al vier jaar getrouwd met Rajkovic - reageerde ook op de geruchten. Zij deed dat op haar Instagrampagina. De vrouw is aanwezig in Qatar, maar ontkent de verhalen. ,,Geloof me, ons gezin heeft al erger overleefd. Journalisten kunnen beter aandacht hebben voor de gezondheidsproblemen van onze zoon. Aan de mensen die denken dat ze een gewonde leeuw moeten aanvallen, wij verdedigen elkaar.”

Het is afwachten of Servië morgen met Vlahovic in de basis start. De aanvaller zelf zegt weer volledig fit te zijn. Tegen Zwitserland moeten worden gewonnen. Servië staat in groep G gedeeld laatste met één punt. Brazilië is al geplaatst, Zwitserland heeft drie punten. Alleen een zege is voldoende voor Vlahovic en co.

