Spelers, trainer en president Macron ‘trots’ op Franse finalisten: ‘We nemen de beker mee naar huis’

Frankrijk heeft nog één horde te nemen om als eerste land in zestig jaar de wereldbeker met succes te verdedigen. In Qatar had had de wereldkampioen het lang lastig met reuzendoder Marokko, maar uiteindelijk trok de ploeg van Didier Deschamps aan het langste eind: 2-0.

,,Er is emotie, er is trots... er komt een laatste stap", zei bondscoach Deschamps, die zijn nationale elftal in 2018 al naar de wereldtitel leidde in eigen land. Tegen Marokko waren linksback Theo Hernández en invaller Randal Kolo Muani beslissend. Het maakte van Deschamps de vierde trainer die zijn land naar achtereenvolgende WK-finales leidde. In 1962 wist Brazilië als laatste land een wereldtitel te prolongeren.

,,Het bereiken van twee WK-finales op rij is een ongelofelijk moment", zei doelpuntenmaker Hernández. ,,We hebben het goed gedaan. Het was moeilijk, maar we staan in de finale. We zullen hard werken om die ook te winnen en daarbij denk ik ook aan mijn broer.” Daarmee refereerde de verdediger van AC Milan aan Lucas Hernández, die noodgedwongen vanaf de zijlijn moet toekijken nadat hij in de eerste groepswedstrijd tegen Australië een serieuze knieblessure opliep.

Hugo Lloris evenaarde vanavond de Duitser Manuel Neuer als doelman met de meeste WK-optredens (19) en zal dat record met de finale in het vooruitzicht zondag waarschijnlijk voor zichzelf hebben. Tegen Marokko noteerde de aanvoerder zijn eerste ‘clean sheet’ van het toernooi, maar de 35-jarige keeper weet ook dat hij in de eindstrijd Lionel Messi tegenover zich heeft. ,,We zullen al onze kracht en energie nodig hebben tegen een heel sterk Argentinië met één van de legendes uit onze sport in de ploeg", aldus de doelman van Tottenham Hotspur.

Ook de Franse president Emmanuel Macron, zelf aanwezig in het Al Bayt-stadion, was er snel bij om Les Bleus te prijzen. ,,We hebben een hoop te voorduren gekregen", zei Macron, daarmee waarschijnlijk doelend op de afwezigheid van sterren als Paul Pogba, N'Golo Kanté en Karim Benzema. ,,Ik wil onze coach en vooral dit team bedanken. Het mooie aan onze ploeg is dat we een mix van verschillende generaties zijn. We gaan de wereldbeker mee naar huis nemen en natuurlijk moet Deschamps daarna blijven. Dit Franse team maakt me heel erg trots.”

