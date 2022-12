Stadionbeveiliger overleden na val tribune na WK-duel Argentinië-Nederland

Een beveiliger is vrijdag na het WK-duel tussen Argentinië en Nederland van de tribune van het Lusail Stadion gevallen en aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt The Athletic. Onlangs kwam ook al een van de Filipijnen afkomstige arbeider om tijdens reparatiewerkzaamheden aan het teamhotel van de delegatie uit Saoedi-Arabië.

Volgens The Athletic is John Njau Kibu, een 24-jarige man uit Kenia, degene die in het stadion naar beneden is gevallen. De beveiliger is direct na zijn val naar het ziekenhuis gebracht. Er werd snel na de val gemeld dat zijn situatie ‘stabiel maar kritiek’ was. Gisteren overleed hij toch aan zijn verwondingen.

De Qatarese commissie van infrastructuur meldt in een verklaring dat de medische teams ‘direct’ naar de man toe zijn gegaan toen hij naar beneden viel. ,,Ondanks de inzet van het medische team, is hij toch aan zijn verwondingen overleden. Gecondoleerd aan zijn familie, collega’s en vrienden in deze moeilijke tijd. De organisatoren van het toernooi onderzoeken de omstandigheden die hebben geleid tot de val en zullen, afhankelijk van de uitkomst, met meer informatie komen.”

Het is de tweede keer in korte tijd dat een arbeider rondom het WK om het leven is gekomen. Vorige week meldde The Athletic al dat een arbeidsmigrant was overleden bij werken aan Sealine Beach, een vijfsterrencomplex waar de Saoedische selectie gebruik van maakte. Volgens de website was het slachtoffer, een man van circa veertig jaar, met een heftruck in de weer toen het op een helling misliep. Hij zou uit het voertuig gevallen zijn en vervolgens met zijn hoofd op het beton zijn beland. Een veiligheidsgordel droeg hij naar verluidt niet. De Qatarese autoriteiten onderzoeken het ongeval.

Dat bevestigde WK-directeur Nasser Al-Khater toen ook, al leek hij er gezien zijn reactie niet al te zwaar aan te tillen. ,,Natuurlijk is dit een tragische gebeurtenis. We zijn diep bedroefd door deze tragedie en de gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van deze arbeider. Maar ik vind het wel vreemd dat dit jouw eerste vraag is”, reageert WK-directeur Nasser Al-Khater.

Talloze doden bij bouw

Na vragen van de BBC neemt zijn ergernis toe. ,,We zitten midden in het WK. Een succesvol WK. En jullie willen het hier over hebben? Ik bedoel: de dood hoort bij het leven. Of het nu tijdens je werk gebeurt of tijdens je slaap.”

De uitspraken van Al-Khater bij de BBC werden intussen al veroordeeld door verschillende mensenrechtenorganisaties. ,,Wat hij zegt, getuigt van een ongevoelige minachting voor de arbeidsmigrant die overleden is", aldus Rothna Begum van Human Rights Watch. ,,Hij lijkt het ergens normaal te vinden dat dit gebeurt.”

Bij de bouw voor het WK in Qatar zijn volgens mensenrechtenorganisaties talloze doden gevallen. De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK, Hassan Al Thawadi, sprak onlangs over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten.

Al-Khater spreekt die woorden van zijn landgenoot echter tegen. ,,Voor de start van het WK vielen er drie doden bij werken aan WK-projecten. De 400 à 500 doden waar sprake van was, ging over werknemers verdeeld over het hele land. Niet alleen mensen die werkten aan WK-faciliteiten. Het moet allemaal in de juiste context geplaatst worden. In andere landen vallen er ook doden in de bouwindustrie.”

Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.

