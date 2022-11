Sterspeler Sadio Mané in WK-selectie Senegal, maar Bayern München trekt aan handrem

Denen scoren voor arbeidsmi­gran­ten Qatar: elke goal levert komende maand geld op

De Deense voetbalbond DBU gaat voor elk doelpunt dat in november wordt gemaakt in het amateur- en profvoetbal geld doneren aan arbeidsmigranten in Qatar. De DBU wil zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het land dat binnenkort het WK voetbal huisvest. Per doelpunt maakt de bond 10 Deense kroon over, omgerekend iets meer dan 1,34 euro.

31 oktober