Stuntende Marokkanen in alle staten na ongekende succesreeks in Qatar: ‘Wij zijn net Rocky Balboa’

Buitenland­se media roemen Sofyan Amrabat na nieuwe stunt: 'Eén van de grote sterren van het WK’

Buitenlandse media komen superlatieven tekort om de historische kwartfinale van Marokko tegen Portugal te beschrijven. Historisch omdat Marokko het eerste Afrikaanse land is in de halve finale op een WK, maar ook omdat het mogelijk het laatste WK-duel was van Cristiano Ronaldo. ‘Hij verdiende dit einde niet.’

9:00