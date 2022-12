Stuntploeg Marokko stuurt ook Portugal naar huis en bereikt als eerste Afrikaanse land ooit halve finales WK

De Marokkaanse aanhang wist niet meer hoe dit nieuwe succes te vieren. Ze lagen op de grond, stonden op de banken, dansten andere vakken in en zwaaiden met hun shirtjes en sjaaltjes. Marokko heeft zich in Qatar ontpopt tot de verrassing van het WK. En met een plek in de halve finale duurt de droom voort.

Het is nog maar drie jaar geleden dat Marokko op de Afrika Cup werd uitgeschakeld door Benin. Het was 2019 en de fanatieke aanhang van de Leeuwen van de Atlas zat in zak en as. Nu staat de ploeg op de drempel van de finale van het WK.

Portugal, dat in de achtste finale van dit wereldkampioenschap, nog de vloer aanveegde met Zwitserland (6-1) stormde in de pauze richting Facundo Tello uit Argentinië. Die had volgens de wanhopige Portugezen een strafschop moeten geven toen Bruno Fernandes neerging. Een assistent trainer van Marokko, Rachid Benmahmoud, stormde vervolgens weer richting het opgewonden groepje Portugezen en Tello om duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is om de arbitrage zo te bespelen, waarschijnlijk met in het achterhoofd hoe de Argentijnen een avond eerder in Lusail er in slaagden om de Spaanse arbiter Mateu Lahoz te beïnvloeden.

Volledig scherm © AP

Portugal had er ook beter aan gedaan om naar zichzelf te kijken in de pauze want de manier waarop de ploeg op achterstand kwam was verre van professioneel. De voorzet van Yahia Attiyat Allah El Idrissi was een eeuwigheid onderweg , maar keeper Diogo Costa slaagde er toch in om mis te tasten. Spits Youssef En-Nesyri zei nog net geen dankjewel, maar knikte de buitenkans wel keurig binnen. Op de tribunes werd het volgende feestje alweer ingezet door de Marokkaanse aanhang. De ploeg hield Kroatië op 0-0, klopte België en Canada en bleef overeind na het nemen van strafschoppen tegen Spanje.

Portugal leek een maatje te groot, maar Marokko kan zich geweldig organiseren en bovendien zit er een onvoorstelbare bewijsdrang in de ploeg waar keeper Bounou en de volledige rechterflank met Hakimi, Ounahi en Ziyech tot de beste flankbezettingen van dit WK behoort. Portugal gooide snel na de pauze al alle kaarten op tafel. Coach Fernando Santos bracht Joao Cancelo van Manchester City en vedette Cristiano Ronaldo binnen de lijnen. Marokko moest net als tegen Spanje ver achteruit, maar er is iets in de formatie van coach Walid Regragui geslopen dat uitstraalt: wij zijn niet te pakken, niet door jullie, door niemand niet tijdens dit WK in Qatar.

Volledig scherm © AP

Het werd een krachtenverslindende slotfase waarin Ziyech en Boufal tien minuten voor tijd moesten afhaken. Met voormalig AZ-speler Aboukhlal als invaller probeerde Marokko de eindstreep te halen en miste nog een enorme kans op 2-0. Keeper Bounou redde fraai op een schot van Joao Felix en de tijd tikte weg en invaller Cheddira werd nog uit het veld gestuurd. Portugal schreeuwde tevergeefs om een penalty en droop uiteindelijk af onder een oorverdovend gejuich dat bestemd was voor dé verrassing van dit WK voetbal: de ontembare Leeuwen van de Atlas.

Terwijl op het veld groot feest gevierd werd door de Marokkanen, vertrok Cristiano Ronaldo direct in tranen de catacomben in.

Volledig scherm © REUTERS

