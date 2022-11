Surrealistische beelden: ‘Fans ingehuurd om schijn te wekken van WK-koorts in Qatar’

„De beste Belgische speler? Vincent Kompany!” Twee mannen, een vrouw en vier kinderen schreeuwen het in een zelfs voor Belgen opmerkelijk accent door een microfoon terwijl ze gefilmd worden. Allemaal zijn ze gekleed in een truitje van de Rode Duivels of een rood T-shirt. Maar dat Vincent Kompany al een tijdje geen voetballer meer is, was hen dus blijkbaar ontgaan.

Het is een van de voorbeelden die gebruikers van sociale media sterken in hun overtuiging dat niet alle ‘supporters’ die nu al in Qatar rondlopen, echte fans zijn. Op sociale media als TikTok en Instagram worden de afgelopen dagen gretig beelden gedeeld van grote groepen fans in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Qatar even niet meer zo streng

Afgelopen vrijdag was daar een optocht waarbij enorme groepen fans van de deelnemende landen verzamelden en in de kleuren van dat land een lange stoet vormden. Meestal worden dit soort evenementen heel streng begeleid door de ordediensten in Qatar, maar nu knepen ze even een oogje toe.

Fans zijn ingehuurd

Nederlandse fans in Qatar

Nederlandse supporters laten zich een week voor het eerste groepsduel met Senegal nog niet zien. Het leven is ook duur in Doha. Hotelkamers die in het voorjaar rond de loting voor het WK nog 120 euro per nacht kostten, zijn nu zo’n 1500 euro en nauwelijks meer te boeken. Toch rekent de KNVB bij alle drie de groepswedstrijden op de steun van zo’n 3000 fans. Een deel van hen slaapt in het nabijgelegen Dubai of Abu Dhabi, waar Max Verstappen zondag het seizoen van de Formule 1 afsluit. Daar zijn hotels op dit moment een stuk goedkoper.

Alcohol is ook duur in Qatar en normaal alleen maar verkrijgbaar in luxe hotels. Een biertje kost daar al snel 15 euro, maar er zijn sportbars die straks tijdens de halve finales en de eindstrijd zelfs zo’n 80 euro per glas vragen. Tijdens het WK is er ook bier te koop op supportersfeesten. Een medewerker van de fanzone aan het Al Bidda Park, met ruim 500.000 vierkante meter de grootste tijdens het WK, wil nog niets zeggen over prijzen. „Dat zie je zaterdag wel als we opengaan.”

Vanaf komend weekend komen er dagelijks grote artiesten naar Doha. De Nederlandse dj’s Tiestö, Armin van Buuren en Nicky Romero draaien volgende week dinsdag bij de Doha Golf Club. De KNVB laat op wedstrijddagen alleen een dj meezingers draaien op de Nederlandse fanzone.