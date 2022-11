Toewijzing rugnummers zegt nog niets over keuze voor keeper: 'Dat heeft te maken met leeftijd’

Fotoserie WK kan nu echt beginnen: Oranje landt in Doha en wil daar bijna vijf weken blijven

Het Nederlands elftal is in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers en staf zijn vanavond om kwart over zes Nederlandse tijd in Doha geland. Ze reizen meteen naar de Qatar University, waar Oranje traint tijdens het WK. Na een korte uitloopsessie checkt de ploeg in bij het St. Regis Doha-hotel, wellicht voor een verblijf tot na de finale van over bijna vijf weken.

15 november