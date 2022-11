Verwarring over lege tribunes op WK: FIFA stelt capaciteit stadions in Qatar bij

Door de nieuwe aantallen passen er 46.231 mensen meer in alle stadions samen. Zo is in het Lusail-stadion plaats voor bijna 89.000 toeschouwers in plaats van de eerder gecommuniceerde 80.000. In het Al Thumama-stadion, waar Oranje maandag Senegal met 2-0 versloeg, kunnen ruim 44.000 fans in plaats van 40.000. Volgens de FIFA waren bijna 42.000 mensen aanwezig bij de wedstrijd.