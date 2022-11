Virgil van Dijk niet mild over Oranje: ‘Op agressiviteit afgetroefd door bijters Ecuador’

Van Dijk kreeg bij de NOS eerste de constatering te horen dat Oranje nog zo goed was begonnen, maar direct daarna de vraag waar het in de 85 minuten die volgden op de goal van Gakpo allemaal mis was gegaan. ,,Uhh ja, dat is een goede vraag", zei Van Dijk, waarna hij een stilte van zo'n vijf seconden liet vallen, kort na het laatste fluitsignaal in Doha.



,,We verloren te makkelijk de bal en het tempo lag te laag. Zij waren toch wat agressiever. Uiteindelijk pak je wel een resultaat. Je verliest niet en je hebt alles nog in eigen hand. Ze hebben wel van die bijters op het middenveld. Het zijn jongens die op je hielen zitten. Dan moet je snel spelen. Het was best wel vaak counteren. De eerste helft deden we het nog best goed, maar het moet zeker beter.”