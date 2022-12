Welke landen overleven de kwartfinales van het WK? Laat ons weten wat jij denkt

Invaller Ronaldo snel van veld terwijl ploeggeno­ten feesten, bondscoach over eerder incident: ‘Ligt achter ons’

Cristiano Ronaldo is bij het WK in Qatar niet definitief uit beeld geraakt van Fernando Santos. Dat zei de Portugese bondscoach na de zege van 6-1 in de achtste finales op Zwitserland. De keuze om hem op de bank te laten beginnen was tactisch en niet disciplinair.

10:56