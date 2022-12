Willem van Hanegem: ‘Ronald Koeman moet straks vooral níet zeggen dat Oranje het EK gaat winnen’

Bondscoach Marokko ziet spelers fysiek afhaken: ‘Het WK was voor ons een slijtage­slag’

Bondscoach Walid Regragui van Marokko zei na de nederlaag tegen Frankrijk (2-0) dat de halve finale van het WK een stap te ver is geweest voor zijn ploeg. ,,Niet eens op technisch of tactisch gebied, maar wel op fysiek vlak. Te veel spelers waren niet fit. Ze speelden op 60 of 70 procent.”

14 december