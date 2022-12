‘WK-held’ Hakim Ziyech bewierookt in buitenlandse media: ‘Hij is de sleutel van dit elftal’

Heel even leken, na een groepsfase vol verrassingen, de uitslagen in de achtste finales weinig schokkend te zijn. Tot gisteren, want toen stuntte Marokko door Spanje na strafschoppen te verslaan . De buitenlandse media waren vooral onder de indruk van de vechtlust van Marokko, maar ook zeker van Hakim Ziyech, die een ‘sleutelrol’ speelt bij zijn land.

Het Duitse SportBild was van alle media het meest verbaasd over de zege van Marokko. Teksten als ‘Marokko schrijft voetbalgeschiedenis!‘, ‘Spanje verliest het van hun zenuwen!‘ en ‘Een waar fiasco!’ vielen te lezen in hun artikel. Het Belgische HLN gebruikte de Marokkaanse zege voornamelijk om hun eigen prestatie in perspectief te plaatsen. „Eerste vaststelling: met Kroatië, een super enthousiast Canada en Marokko was de WK-poule van de Rode Duivels een stuk moeilijker dan op het eerste gezicht leek.”

„Met een verschrikkelijk compact blok maakten ze het Spanje 120 minuten lang erg lastig. Met een laag blok, soms wel heel erg laag. Kansen gaf Marokko daardoor amper weg.“ Ook zag HLN wie de uitblinkers waren bij Marokko. „Bij de Leeuwen van de Atlas zorgden Hakimi en Mazraoui voor voetballend vermogen. Een onverzettelijke Amrabat op het middenveld en op de flanken blonken Ziyech en Boufal uit.”

Ziyech uitblinker op WK 2022

De Engelse krant Daily Express deelt de mening dat Ziyech de sterspeler van Marokko is. „Hakim Ziyech was tot nu toe een van de uitblinkers van het toernooi op het WK 2022. Hij is de sleutel voor het Noord-Afrikaanse land. Chelsea zit door de WK-heldendaden in een win-win-situatie voorafgaand aan de winterse transferperiode. Door zijn tweejarige contract hoeft Chelsea hem niet per se te verkopen, maar profiteert de club wel van zijn prestaties.”

Quote Ziyech speelde soms gewoon als een extra back Mundo Deportivo

Mundo Deportivo was vooral onder de indruk van het aanpassingsvermogen van Hakim Ziyech. Het medium vond namelijk dat hij niet alleen aan de bal goed was, maar vooral een sleutelrol speelde in verdedigend opzicht. “Ziyech speelde soms gewoon als een extra back zodat hij de ruimtes van de opkomende Jordi Alba kon afdekken.”

Het Marokkaanse spel tegen Spanje

De Spaanse media hadden genoeg kritische woorden over voor hun nationale ploeg, maar ook van het voetbal van Marokko hebben zij niet bepaald genoten. „Ze verdedigden goed, wachtten geduldig, gokten op de snelheid van Cheddira en probeerden niet eens te voetballen”, schreef Mundo Deportivo. “Spanje verdiende het niet om te verliezen. Het domineerde de wedstrijd, maar liep tegen de Marokkaanse muur, mede door de onthutsende arbitrage”, voegde SPORT daaraan toe.

Tot slot stipte The Guardian nog een belangrijk wapen van Marokko aan. „Na 120 minuten topvermaak én meedogenloos lawaai van de Marokkaanse fans, won het Afrikaanse land. De Argentijnse scheidsrechter had een megafoon nodig om verstaanbaar te kunnen zijn.”

