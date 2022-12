WK-nieuws 1 december | Oranje krijgt opnieuw Wilton Sampaio als scheidsrechter, Pulisic denkt tijdig fit te zijn

Waarom Luuk de Jong, Xavi Simons of Stefan de Vrij mogen blijven hopen op een hoofdstuk in het WK-boek

Virgil van Dijk is de aanvoerder van Oranje. Frenkie de Jong de architect. Cody Gakpo de nieuwe ster die snel omhoog schiet in de pikorde. Nu deel twee van dit WK is begonnen, hopen nog meer internationals op een rol in het verhaal. Welke wisselspelers kunnen nog gaan verrassen en hoe denkt Louis van Gaal?

1 december