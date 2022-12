WK-nieuws 11 december | Infantino fluit duel van Seedorf, halve finale aan neus Danny Makkelie voorbij

Stuntende Marokkanen in alle staten na ongekende succes­reeks in Qatar: ‘Wij zijn net Rocky Balboa’

Uitgerekend Frankrijk, het land waar bondscoach Walid Regragui geboren werd en het grootste gedeelte van zijn voetballoopbaan doorbracht, is de tegenstander van Marokko in de halve finale op het WK. De reuzendoder uit Afrika gelooft heilig in de volgende stunt.

11 december