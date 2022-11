WK-nieuws: Messi wervelt bij Argentinië, spelers kunnen social media zuiveren van haatreacties

Louis van Gaal ziet Matthijs de Ligt als back-up voor Nathan Aké op WK in Qatar

Bondscoach Louis van Gaal ziet in Matthijs de Ligt de back-up van Nathan Aké in het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. In het 5-3-2-systeem van Van Gaal is Aké de eerste keus als linkercentraleverdediger.

13 november