‘WK toch in gevaar voor Oranje-tegenstander Ecuador? Audiofragment onthult ware nationaliteit Byron Castillo’

Zand erover, leek het. Totdat de Daily Mail vandaag onthulde over nieuw bewijsmateriaal te beschikken over de ware nationaliteit van Castillo. De Britse tabloid heeft naar eigen zeggen een audiobericht in handen, waarin de voetballer toegeeft dat hij in Colombia is geboren. Ook is er aanvullend bewijs over valse paspoorten, meerdere identiteiten en een hele operatie om dit allemaal te verdoezelen.



,,In de audioberichten zegt hij duidelijk dat hij is geboren in 1995, en niet in 1998, wat op zijn geboortecertificaat uit Ecuador staat”, aldus Daily Mail. De krant baseert zich op een audio-interview ui 2018, waarin de onderzoekscommissie van de Ecuadoraanse voetbalbond Castillo al verhoort over zijn afkomst. Zo zou hij bevestigen dat hij niet in 1998 maar in 1995 is geboren.