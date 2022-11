WK voetbal 2022 | Oranje traint met Memphis Depay en Denzel Dumfries in Doha

KNVB facili­teert WK-feest in Qatar op wedstrijd­da­gen Oranje

De KNVB faciliteert tijdens het WK voetbal op de dagen dat het Nederlands elftal speelt een bescheiden feest voor de Oranjefans in Qatar. In de grote fanzone in Doha, gelegen in het Al Bidda-park, zijn alle 64 WK-wedstrijden op grote schermen te zien en diverse artiesten treden daar op. Op de dagen dat Oranje speelt, kunnen de supporters verzamelen op een ontmoetingsplaats van de KNVB in de fanzone.

8 november