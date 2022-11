WK Voetbalpodcast | ‘Oranje moet op zoek naar meer balvaste aanspeelpunten op het middenveld en voorin’

Een dag na de wedstrijden trainen de wissels en lopen de basisspelers uit bij Oranje. ,,Het was de eerste training van de wissels waar echt lading in zat’, vertelt Maarten Wijffels. ,,Ze moesten kaatsen en net voor de zestien op doel schieten. Blind en Van Gaal zaten er bovenop. De bondscoach zocht de scherpte bij ze, maar ook het goede humeur op deze familiedag. Zodat je niet in chagrijn blijft hangen.”

Grootste zorg bij Oranje is het spel in balbezit. Wijffels heeft wat meer tijd gehad om erover na te denken. Wat is er mis bij het Nederlands Elftal? ,,Het grote probleem bij Oranje is dat er te weinig balvaste aanspeelpunten zijn op het middenveld en in de aanval. Bovendien heb je geen normale voorbereiding gehad van een week of drie. Dat moest in de Nations League gebeuren. Maar de test met De Jong en Koopmeiners duurde maar drie minuten toen, omdat die laatste een blessure had. En de wedstrijd daarna speelde De Roon op de plek van De Jong. Daar loopt Van Gaal nu tegenaan.”