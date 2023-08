Alle Oranje Leeuwinnen bij winst in kwartfinale WK bijna 150.000 euro rijker

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Oranje Leeuwinnen tegen outsider Spanje op jacht naar laatste vier

De Oranje Leeuwinnen haalden vier jaar geleden in Frankrijk de finale van het WK. In Nieuw-Zeeland en Australië is de formatie van Andries Jonker daar nog na twee zeges vanaf. Horde één is komende nacht om 03.00 uur outsider Spanje, het land van Champions League-winnaar FC Barcelona. Volg de WK-kraker in Wellington in ons liveblog.