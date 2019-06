Argentinië en Japan beginnen WK met gelijkspel

video Dit is de Oranje Leeuwin uit Olst met dat typerende knotje: ze hoopt op doorbraak op het WK

18:12 Ze groeide op in Olst, waar ze speelde voor SC Overwetering. Woonde in Hengelo, toen ze voor FC Twente speelde. Twee jaar geleden stak voetbalinternational Danique Kerkdijk (23) het Kanaal over. De Stentor zocht haar in de aanloop naar het WK voor vrouwen op in het Engelse Bristol en sprak met haar over familie, eenzaamheid, Oranje, het knotje voor oma en haar toekomst.