Australië na comeback te sterk voor Brazilië

De eerste helft ging gelijk op, maar werd bepaald door een tweetal sleutelmomenten. Eerst toen de VAR Bastian Dankert besloot geen penalty te geven aan Australië – er was al in de opzet van de aanval hands geconstateerd – en enkele minuten later toen Brazilië er wel een kreeg. Het Braziliaanse icoon Marta faalde niet van elf meter, waarmee ze nu heeft gescoord op liefst vijf WK’s. Dat deed nog nooit iemand, ook niet bij de mannen. Nog voor rust vergrootte Cristiane de voorsprong, alvorens Caitlin Foord de spanning in de blessuretijd terugbracht.



Na de onderbreking draaiden de Australische vrouwen, die in het eerste groepsduel nog met 1-2 verloren van Italië, de wedstrijd volledig om. Na iets minder dan een kwartier was het Chloe Logarzo die haar schot aan iedereen voorbij zag gaan, inclusief keeper Bárbara. Tien minuten later nam de Duitse VAR wederom een belangrijke rol op zich. Op de vraag of Sam Kerr hinderlijk buitenspel stond bij de eigen goal van Monica was volgens hem het antwoord nee, waardoor Australië met nog een kwart wedstrijd te gaan voor het eerst de leiding greep. In het restant creëerde de Braziliaanse vrouwen niet echt veel meer, waardoor de twee ploegen na twee gespeelde wedstrijden op gelijke hoogte staan in groep C.