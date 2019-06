Beerensteyn: Invallen is moeilijker dan starten

,,Iedereen ziet hoe ik presteer. Jullie zien het, het publiek ziet het en de bondscoach ziet het ook. Alleen zij maakt uiteindelijk de keuzes'', zegt Beerensteyn op het terras van het spelershotel in Rennes, waar de Nederlandse voetbalsters morgen in de achtste finales van het WK aantreden tegen Japan. Nee, Beerensteyn is niet iemand die gaat klagen bij bondscoach Sarina Wiegman. ,,Ik ken Sarina al langer. Ik weet dat als me iets dwars zit, ik altijd bij haar kan aankloppen. Maar voor het WK begon, wist ik al dat het mijn rol zou zijn om vanaf de bank in het veld te komen. Ik kan wel met mijn vuist op tafel gaan slaan, maar ik denk altijd: iedereen ziet toch wat ik laat zien op het veld? Ik kan na iedere wedstrijd naar de bondscoach stappen, maar dat zal haar keuze niet anders maken.”

Beerensteyn kreeg vorig jaar in de play-offs om een WK-ticket een kans in de basis toen Vivianne Miedema niet topfit was. De spits leidde Oranje met drie doelpunten langs Denemarken, maar zat enkele weken later tegen Zwitserland 'gewoon' weer op de bank toen Miedema haar vorm had hervonden bij Arsenal. ,,Toen was het wel lastig om de knop om te zetten. Ik dacht: wat moet ik nog meer doen om in de basis te staan? Voor mijn gevoel kon ik niets meer doen dan wat ik had laten zien. Ik was er toen wel even klaar mee.''



De Haagse schikt zich nu in haar rol van 'supersub'. Beerensteyn weet dat Shanice van de Sanden, Miedema en Lieke Martens voor haar staan in de pikorde. In de invalbeurten die ze krijgt, moet ze het laten zien. Ze stond tot nu toe 48 minuten op het veld. Tegen Nieuw-Zeeland leidde ze in blessuretijd de winnende goal van Jill Roord in (1-0), tegen Kameroen bediende ze Miedema op weg naar de 3-1 en tegen Canada nam ze zelf de winnende treffer voor haar rekening (2-1).