Beerensteyn over haar (bij)rol: ‘Lastig, maar ik moet ermee dealen’

Ook vanavond neemt ze vermoedelijk weer haar plaats in tussen de andere reserves van Oranje, zonder morren. Maar ­eigenlijk vindt Lineth Beerensteyn het al lang tijd dat ze een basisplaats krijgt in plaats van Shanice van de Sanden, die blijft worstelen met haar vorm.

Door Daniël Dwarswaard

Lineth Beerensteyn is niet het type dat in een paar volzinnen een basisplaats opeist. Maar luister goed naar de 22-jarige Haagse en je hoort het: ze heeft het moeilijk met haar rol dit toernooi. Steeds belangrijk voor het Nederlands elftal als invaller, maar steeds maar niet de beloning in de daaropvolgende wedstrijd, in de vorm van een basisplaats.

Eerst lepelt Beerensteyn een paar clichés op als het gaat over haar rol in het team. ,,We doen het met zijn allen en als ik erin kom, probeer ik het zo goed mogelijk te doen.’’ Dat werk. Dan, als haar gevraagd wordt of het moeilijk is om politiek correct te blijven: ,,Ja... Ik ben goed in vorm en zit lekker in het toernooi. Of ik een basisplaats tegen Zweden verwacht? Ik heb niet al te veel verwachtingen. Dat kan dan alleen maar tegenvallen. Ik vind het lastig, maar ik moet ermee dealen.’’

Quote Ik heb niet al te veel verwachtin­gen. Dat kan dan alleen maar tegenval­len. Lineth Beerensteyn

Of krijgt ze vanavond in de halve finale tegen Zweden wél een kans van Sarina Wiegman, die tot nu toe nauwelijks morrelde aan haar vaste elftal? De bondscoach laveert zich dit toernooi handig door de persconferenties heen. Dan weer ad rem, dan weer tijd voor een gebbetje. Maar soms ook nog fel. Dan gaat ze op het puntje van haar stoel zitten om het punt te maken. Bijvoorbeeld als het over de vorm van Shanice van de Sanden gaat. Alsof ze die discussie een beetje zat is. Ze nam het dit toernooi al zo vaak op voor de rechtsbuiten, die het toernooi nog begon als één van de speelsters die het team bij de hand moesten nemen. Daar is vooralsnog weinig van terechtgekomen.

Maar wellicht keert het tij vanavond, in het stadion dat als ‘thuis’ moet aanvoelen voor Van de Sanden, die bij topclub Olympique Lyon onder contract staat.

Vaste wissel

Beerensteyn verving Shanice van de Sanden op dit WK al vier keer. De wissel komt steeds vroeger in de wedstrijd: tegen Nieuw-Zeeland mocht Beerensteyn er in de 87ste minuut in, tegen Italië in minuut 56.