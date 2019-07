Beerensteyn start tegen Zweden, Van de Sanden gepasseerd

Al sinds de groepsfase is de plek van Van de Sanden een groot discussiepunt geweest. Van de Sanden zelf verkeerde dit WK niet in grootse vorm terwijl Beerensteyn steeds uitstekend inviel. Wiegman noemde het steeds een luxe dat ze zoveel goede spelers had die ze in kon brengen (naast Beerensteyn ook Jill Roord, red.).



Vooralsnog greep Wiegman echter niet in, maar voor aanvang van de halve finale tegen Zweden moet Van de Sanden dan toch vanaf de zijkant toekijken. Dat moet ze nota bene doen in háár Lyon, waar ze in clubverband bij Olympique speelt.



Beerensteyn zelf hoeft dus niet langer op haar lip te bijten. Vandaag zei ze nog dat de situatie lastig was, maar dat ze met haar plek op de bank moest dealen.