Bekijk hier de mooiste foto's van de zege van Oranje op Japan

Wiegman blij en opgelucht: ‘Door het oog van de naald gekropen’

25 juni Sarina Wiegman is bezig aan een ongekende succesreeks als bondscoach van Oranje. Na de zes gewonnen wedstrijd op het EK 2017 in eigen land won haar team vanavond op het WK in Frankrijk ook voor de vierde keer op rij. Tegen Japan moest Oranje echter heel diep gaan, want de winnende 2-1 van Lieke Martens (uit een strafschop) viel pas in de 90ste minuut.