Bijna tien miljoen Fransen keken naar eerste WK-duel

KNVB rekent op 'Oran­je-invasie' in Frankrijk

7 juni De Nederlandse voetbalsters kunnen tijdens de drie groepswedstrijden op het WK in Frankrijk op veel steun rekenen. Via de website van de KNVB zijn zo'n 25.000 kaarten verkocht voor de duels met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. De tweede wedstrijd, op zaterdag 15 juni in Valenciennes, was met afstand het meest populair.