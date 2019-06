Bloodworth: ‘Natuurlijk hopen we dat Europese landen verliezen’

Door Daniël Dwarswaard Dominique Bloodworth baalde toch wel even gisteravond toen Noorwegen nipt won van Australië na strafschoppen. Simpel gezegd: Europese ploegen moeten verliezen zodat Nederland een grotere kans maakt op deelname aan de Olympische Spelen. Die drie beste Europese ploegen van het WK in Frankrijk plaatsen zich voor het toernooi volgend jaar in Japan.

,,Natuurlijk hopen we daarom dat de Europese ploegen verliezen’’, zegt Dominique Bloodworth, verdediger van Oranje. Maar dat lukt nog niet bepaald. Alle Europese concurrenten van Oranje (Schotland dingt niet mee naar een Olympisch ticket) zitten nog in het toernooi. ,,Het verbaast me tegelijkertijd ook niet. Veel landen in Europa zijn een inhaalslag aan het maken. De kloof met gevestigde landen als Canada en de Verenigde Staten wordt langzaam kleiner. Net als het verschil met Aziatische landen. Ook dat wordt kleiner, dus de strijd om de Olympische Spelen wordt daarmee ook feller.’’

Presteren

Of zoiets echt in de selectie leeft? Dat valt nog wel mee. ,,Iedereen kijkt wel met het idee: het is lekker als de Europese ploegen verliezen, maar we hebben het er in de groep niet heel bewust over hoor. Het kan ook alleen maar afleiden van de belangrijkste taak: presteren op dit WK. Als we dat doen, komen de Olympische Spelen ook heel dichtbij.’’