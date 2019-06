Bonansea kopt Italië diep in blessuretijd voorbij outsider Australië

Bonansea had Italië in de 56ste minuut al langszij gebracht, nadat Sam Kerr, de sterspeelster van Australië in de 22ste minuut de score had geopend. De aanvoerster schoot raak uit de rebound nadat haar penalty werd gepakt door de Italiaanse keepster Laura Giuliani. Kerr vierde haar doelpunt op een voor Australië zeer herkenbare wijze: door te boksen bij de cornervlag, zoals de Australische voetballer Tim Cahill ook deed na zijn goals op de WK's in 2006, 2010 en 2014. Bonansea maakte in de 56ste minuut gelijk en zorgde diep in blessuretijd dus ook voor de winnende goal voor Italië.



Het andere duel in groep C gaat tussen Jamaica en Brazilië.