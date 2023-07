Braziliaanse voetballegende Marta (37) schrijft historie met zesde WK-deelname

Daarmee komt Marta op gelijke hoogte met Onome Ebi (Nigeria) en Christine Sinclair (Canada), die tevens aan zes WK's deelnamen. Marta kwam tegen Panama een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Ary Borges, die met een hattrick de hoofdrol vertolkte in de 4-0 overwinning van haar land in de eerste groepswedstrijd.

Marta is niet langer de onomstreden ster van Brazilië, maar geniet in haar thuisland nog altijd een heldenstatus. De aanvalster van Orlando Pride werd in het verleden zes keer verkozen tot de beste van de wereld en speelde liefst 174 interlands voor haar land. Met zeventien doelpunten op haar vijf voorgaande WK's heeft ze het record stevig in handen.

‘Laatste WK

De plek van Marta in de selectie van Brazilië was zeker geen vanzelfsprekendheid, omdat ze pas kort terug is van een knieblessure. ,,Het wordt zeker mijn laatste WK”, verklaarde Marta in aanloop naar het WK. ,,Het is logisch dat ik niet meer dezelfde Marta ben als twintig jaar geleden, maar fysiek ben ik goed en mentaal nog beter”, legde de sterspeelster uit.