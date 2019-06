Canada klopt Nieuw-Zeeland en gaat met Leeuwinnen strijden om groepswinst

Foto's | Oranjefans nemen Valencien­nes over

21:35 De inwoners van Valenciennes wisten vanochtend niet wat ze zagen. Hun stad is voor even overgenomen door duizenden Oranjefans, die naar Valenciennes zijn gekomen voor de tweede wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters op het WK. In de hotels in en om Valenciennes was Nederlands aan het ontbijt de voertaal en op de wegen waren vele gele kentekenplaten te zien.