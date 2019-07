Confetti-parade voor wereldkampioen VS

De parade is een Amerikaanse traditie van het vieren van grootse (sport)prestaties. Zondag werden de voetbalvrouwen van de VS wereldkampioen door Oranje in de finale te verslaan.



Maandagavond landde het vliegtuig met de Amerikaanse voetbalsters in New York. Sterspeler Megan Rapinoe hield de wereldbeker in de lucht terwijl het 'We are the Champions' klonk op het vliegveld van Newark.