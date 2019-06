Constant gefluit bij vrouwenvoetbal, dat is nieuw

Door Tim Reedijk Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Kameroen zag ik een vindingrijke tweet van Ferry de Bont voorbijkomen. ‘Het hooliganisme heeft z’n intrede gedaan in het vrouwenvoetbal. Voor de wedstrijd Nederland - Kameroen ging het in Valenciennes gigantisch mis toen ‘supporters’ achter elkaars rug om gingen roddelen en elkaar niet meer aan keken.’ Iedereen met voldoende zelfspot in z’n lijf zal de lol er van inzien. Dit WK in Frankrijk is opnieuw een kennismaking een relatief nieuwe soort voetbalsupporters. Dit blog wordt geschreven vanaf het Place d’Armes in Valenciennes, dat inmiddels weer lijkt op hoe het ooit bedoeld was. Gisteren stond het hier stampvol fans van de Leeuwinnen, hossend op de muziek van pakweg Snollebollekes. Veel gezinnen, vrouwen en kinderen, nimmer stront aan de knikker. Het Stade du Hainaut had gisteren een prachtige oranje gloed over zich.

Maar één vrouw kreeg het voor elkaar om zelfs dít publiek tot op het bot te frustreren. Haar naam? Gabrielle Aboudi Onguéné. Ja, die vrij vervelende nummer 7 van Kameroen. Bijna het complete duel werd zij massaal uitgefloten als ze de bal kreeg. De voornaamste reden was dat reserve Merel van Dongen na een minuut of twintig voetballen een flesje water naar haar hoofd kreeg van de linksbuiten. ,,Het spel lag even stil en zij was op zoek naar drinken. Wij zijn echter altijd heel voorzichtig met onze bidons en die wilden we dus niet geven. Ik kwam heel lief een flesje water naar haar brengen, maar dat werd niet echt gewaardeerd”, legde Van Dongen in de mixed zone uit.



Het aanhoudende gefluit vond Van Dongen wel terecht. Zo veel scheelde het niet of ze kreeg het flesje water in haar gezicht. Onguéné bleef de hele middag frustreren met opzichtige valpartijen en vooral langdurig blijven liggen op de grasmat. En dan scoorde ze ook nog snel na de 1-0 van Vivianne Miedema de gelijkmaker.



Het mocht niet baten, de Leeuwinnen wonnen gewoon met 3-1, maar tot de laatste minuut was Onguéné – duidelijk de gevaarlijkste speelster van Kameroen – de gebeten hond. Collega Daniel Dwarswaard had het in de jaren dat hij vrouwenvoetbal volgt niet eerder meegemaakt dat het vrouwenvoetbalpubliek zó op één speelster reageerde. Zo leerde ene Onguéné ons dat ook deze tak supporters niet over zich heen laat lopen.