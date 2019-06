D-Day in Le Havre, maar nog niet voor de Leeuwinnen

Door Tim Reedijk D-Day is vandaag 75 jaar geleden. Onder de naam ‘Operatie Overlord’ begonnen de geallieerden op 6 juni 1944 aan een bloedige invasie op de stranden van Normandië, die uiteindelijk tot het begin zou leiden van de bevrijding van West-Europa. Amerikaanse bombardementen enkele maanden ná D-Day legden Le Havre nagenoeg volledig in de as. Le Havre is de stad waar de Leeuwinnen deze week acclimatiseren en trainen in aanloop naar de openingswedstrijd van dinsdag. Hun Novotel-hotel ligt aan een schattig haventje, maar de stad zelf bruist niet. Door de operatie van de geallieerden is er geen historisch centrum. De pijn van 75 jaar geleden is voelbaar op D-day. Zet de tv aan op een willekeurige Franse zender en er is liveverslag. Daar wordt teruggeblikt op wat zich hier 75 jaar geleden afspeelde op de stranden van Normandië, daar waar de Amerikaanse president Donald Trump vandaag aan de zijde van de Franse president Emmanuel Macron – puur politiek gezien toch bepaald geen vrienden – het bloedvergieten herdenkt.

Bij het accreditatiecentrum van het Stade Océane, de thuishaven van Le Havre AC, is D-day het eerste waar de medewerker van dienst dinsdag over begon. Hij wees me bij aankomst op alles wat in Le Havre aan die zesde van juni in 1944 herinnert. Omdat zijn Engels tot een minimum beperkt was en mijn 5 havo-Frans me hooguit een stokbrood bij de bakker oplevert, kreeg ik er niet veel van mee. Maar zelfs dáár is D-day een belangrijker thema dan het WK dat morgen begint, wat in historisch perspectief natuurlijk weer volkomen logisch is.



Desondanks zegt het ook wel iets over de manier waarop het WK leeft hier in Le Havre. Morgen zal in Parijs alles anders zijn, als de Franse voetbalvrouwen het toernooi aftrappen tegen Zuid-Korea. In Le Havre staat de eerste wedstrijd zaterdag op het programma, maar van een WK-sfeer is hier bepaald nog geen sprake. Er hangen wat banners, op de boulevard werd vanochtend nog mondjesmaat geschaafd aan een heuse fanzone. Supporters hebben we hier nog niet gezien, oranje uitgedoste fans evenmin. Daar valt tegenin te brengen: dinsdag is het pas de grote dag voor de Leeuwinnen.