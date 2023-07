Daniëlle van de Donk eindigt clash tegen VS met badmuts: ‘Ik wilde niet, maar het lag helemaal open’

Daniëlle van de Donk was trots op Oranje na de 1-1 tegen de Verenigde Staten . Ze eindigde de tweede groepswedstrijd van het WK met een badmuts op haar hoofd na een botsing met Rose Lavelle. ,,Ik wilde helemaal niet, maar het moest van de dokter. Het lag helemaal open en er was veel bloed. Als ik door wilde voetballen moest ik die badmuts op.”

,,Dat was echt het voetbal dat we willen laten zien en ging gewoon echt lekker”, zei Van de Donk over de eerste helft tegen de Verenigde Staten. Na de rust werd het anders en hield Oranje het volgens Van de Donk niet zo goed vol. ,,Amerika deed het heel goed in de tweede helft, en dan is er nog Rose Lavelle die erin komt. De ervaring van de grotere speelsters van de Verenigde Staten staan dan op en die laten dan even zien hoe goed ze wel niet zijn”, aldus Van de Donk.

De 1-1 die de Amerikaanse aanvoerster Lindsey Horan, Van de Donks ploeggenoot bij Olympique Lyon, in de tweede helft van de WK-wedstrijd tegen Oranje binnenkopte, kwam kort na een opstootje met Van de Donk. ,,Ik denk dat ze gewoon heel tactisch en slim is, want iedereen was afgeleid, niet gefocust op haar en toen kopte ze toch heel mooi binnen”, zo moest de middenvelder toegeven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de Donk weet niet waarom het spel kort voor de hoekschop die leidde tot de Amerikaanse treffer, werd stilgelegd. De Japanse arbiter leek te willen dat Horan en de Nederlandse elkaar de hand schudden. ,,De scheidsrechter zei ook helemaal niet dus we stonden daar maar. Ik zei: laten we gewoon lekker voetballen, we staan hier alleen maar een beetje te staan. Ik vond dat er ook helemaal geen gemene duels waren, het was wel fysiek, maar verder was het gewoon een heel leuke wedstrijd. Het hoort bij voetbal, soms een duel aan laten gaan, je hoeft niet voor elkaar aan de kant te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, alle uitslagen en de standen in de groepen.

Bekijk hieronder de standen en het speelschema (de Oranje Leeuwinnen zitten in Groep E)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen