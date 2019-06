De dodelijke dode spelmomenten van Oranje: ‘Gewoon een kracht’

,,Een standaardsituatie is gewoon een kans, we doen er alles aan om die dan te verzilveren”, zegt Spitse, die in de gewonnen groepswedstrijd tegen Canada (2-1) ook al een doelpunt inleidde met een vrije trap. ,,Die spelhervattingen zijn gewoon een kracht van ons.”



Spitse legde de bal in de 70ste minuut vanaf de linkerkant van het veld precies op het hoofd van Miedema. Tien minuten later vond ze vanaf de andere kant van het veld het voorhoofd van Van der Gragt. ,,Die ballen werden fantastisch binnen gekopt. We hebben goede koppers in de ‘box’, maar alles moet dan wel goed uitgevoerd worden. Als ik de bal te zacht geef of zij timen verkeerd, dan lukt het niet”, aldus Spitse. ,,Zelf kreeg ik ook nog een kans uit een vrije trap. Jammer dat die er niet in ging. Dan maar twee assists.”