De halve finale is óók de revanche van Sherida Spitse

Spitse begon dit toernooi ook niet goed en her en der klonken geluiden dat de recordinternational rijp was voor de reservebank. Met Jill Roord in de startblokken om haar plek op het middenveld over te nemen. Maar Spitse heeft ook iets onverstoorbaars en liet in een volle persconferentiezaal weten ‘schijt’ te hebben aan kritieken. Belangrijker: ze ging beter voetballen. Was het in de eerste wedstrijden moeizaam tot slecht, valt ze nu weer ouderwets op met haar agressie in duels. Én staat ze dus bovenaan de lijst met assists tijdens dit WK.



Die plek in de halve finale, haar bijdrage in het bereiken ervan. Ze zal het misschien niet hardop uitspreken, maar dit is ook een beetje de revanche van Sherida Spitse.